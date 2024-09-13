إصابة 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة الظاهرية جنوب الخليل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أصيب خمسة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامها بلدة الظاهرية جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية عدة أحياء في بلدة الظاهرية، ونشرت دورياتها على الطرقات وفي محيط منازل الفلسطينيين، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين، مما أدى إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين بالرصاص أحدهم وصفت إصابته بالخطيرة، وفلسطينيين اثنين بشظايا الرصاص، أحدهما طفل أصيب في الفك، وجرى نقلهم إلى المستشفيات.

وفي سياق متصل هاجم مستعمرون منازل الفلسطينيين في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم. وأفادت مصادر محلية بأن مستعمرين هاجموا بالحجارة عددا من منازل الفلسطينيين في منطقة خلايل اللوز، مما أثار حالة من الهلع والخوف في صفوف الأطفال والنساء، دون أن يبلغ عن إصابات.

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