بوريل دان نقل صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا: ندرس فرض قيود على قطاع الطيران الإيراني

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي جوزيب بوريل، اننا "ندين بشدة نقل صواريخ باليستية إيرانية الصنع إلى روسيا في الآونة الأخيرة"، مشيرا الى ان "نقل صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا يشكل تهديدا مباشرا للأمن الأوربي وتصعيدا كبيرا".

ولفت الى اننا "حذرنا إيران مرارا من نقل صواريخ باليستية لروسيا، وسنرد سريعا بالتنسيق مع الشركاء الدوليين"، موضحا أننا "ندرس فرض قيود على قطاع الطيران الإيراني".