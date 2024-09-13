"حزب الله": استهدفنا موقع المرج وثكنة زبدين بالأسلحة ‏الصاروخية وأصبناههما مباشرةً

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلاميّة عند السّاعة 12:35 ظهر يوم الجمعة 2024-9-13، موقع المرج بالأسلحة ‏الصّاروخيّة؛ وأصابوه إصابةً مباشرة".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي ‌‏المقاومة ‏الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 12:48 ظهر اليوم أيضًا، ثكنة زبدين في مزارع شبعا ‏اللّبنانيّة المحتلّة بالأسلحة الصّاروخيّة، وأصابوها إصابةً مباشرة".