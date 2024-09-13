اندلاع حريق كبير في بلدة حصارات- جبيل والدفاع المدني يعمل على إخماده

اندلع حريق كبير في بلدة حصارات في جبيل، وقد توجّه عناصر الدفاع المدني من مركز جبيل الإقليمي ومراكز البلدات المجاورة إلى المكان، للعمل على إخماده.

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