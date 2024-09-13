تساءل رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" ​سمير جعجع​، في تصريح، "إذا كان رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ يريد فعلًا أن يكون إيجابيًّا، فلماذا لا يدعو من دون إبطاء إلى جلسة انتخابيّة مفتوحة بدورات متتالية، حتّى انتخاب رئيس الجمهوريّة، ومن دون الفولكلور الآخر كلّه؟".

كانت هذه تفاصيل خبر جعجع: لماذا لا يدعو بري من دون إبطاء لجلسة انتخابية مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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