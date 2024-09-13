بعد مزاعم القضاء على حماس.. جيش الاحتلال ينتظر قرار الانسحاب من فيلادلفيا

الشارقة - اميمة ياسر - بعد أكثر من أربعة أشهر من العدوان الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميا اليوم الخميس، القضاء على فرقة رفح التابعة لحركة حماس.

وفي بيان صدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال خلاله أن الجيش ينتظر قرار المستوى السياسي بشأن سحب القوات نهائيا من محور فيلادلفيا.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة كان الإسرائيلية، أن قائد هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي سيعلن استقالته في شهر ديسمبر المقبل، في أعقاب فشله في 7 أكتوبر.

وكانت القناة الـ 12 الإسرائيلية قالت إن ثلاثة مسؤولين بارزين في الشرطة الإسرائيلية قد قدموا استقالاتهم خلال شهر واحد.

وأضافت القناة العبرية، أن المسؤولون المستقيلون هم، قائد وحدة التحقيقات وقائد لواء الشمال وقائد لواء الضفة الغربية.