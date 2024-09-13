سلطات ألمانيا اعلنت توقيف سوري بشبهة التحضير لاعتداء على جنود

أعلن مكتب المدعي العام في ميونيخ في جنوب ألمانيا الجمعة "توقيف سوري يبلغ 27 عاما يشتبه في صلات له بالإسلام المتطرف، بتهمة الإعداد لهجوم بساطور ضد جنود من الجيش الألماني".
واشارت في بيان، الى ان "اعتُقل المشتبه به بعد اقتنائه ساطورين كان يخطط ليهاجم بهما جنودا في الجيش الألماني خلال فترة استراحة الغداء، وليقتل أكبر عدد منهم في بلدة في بافاريا".
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