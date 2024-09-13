أبو زيد: حادثة اشتعال مكب الجديدة لا يجب أن تمر مرور الكرام ولفتح تحقيق شامل بالملف

أكّد النّائب السّابق ​أمل أبو زيد​، أنّ "حادثة اشتعال مكبّ منطقتَي الجديدة وبرج حمود في المتن لا يجب أن تمرّ مرور الكرام، إذ لا يجوز أن يعيش النّاس حالة الرّعب الّتي عاشوها، والّتي أعادت إلى الأذهان مشهد 4 آب المشؤوم".

وشدّد في تصريح، على أنّه "لا يجوز تعريض مئات الآلاف من السّكان لأمراض سرطانيّة، وكأنّه لا يكفيهم هموم الحياة اليوميّة"، داعيًا القضاء والمعنيّين إلى "فتح تحقيق شامل في الملف وإدانة المتوّرطين، لا سيّما إذا ثبت أنّه مفتعَل. لن تمرّ جريمة من دون عقاب بعد اليوم".