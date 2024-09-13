العبسي بحث مع سفيرة اليونان في العلاقات بين البلدين والتقى عقيص وشخصيات

اطلع بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي من النائب جورج عقيص وبول ولويس ابو سليمان على الاوضاع السياسية والامنية في البلاد كما بعض الامور المتعلقة بالطائفة.
كما بحث مع سفيرة اليونان في لبنان ديسبينا كوكولوبولو، العلاقات بين البلدين، واطلع منها على اوضاع الجالية اللبنانية وسبل تفعيل التعاون بين الكنيستين الكاثوليكية واليونانية.
الى ذلك التقى العبسي طلال المقدسي وبحث معه الاوضاع العامة والاجتماعية في البلاد، كما تطرق البحث الى اوضاع ابناء الطائفة بشكل عام وفي الاطراف خصوصا. .
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