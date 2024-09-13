قوى الأمن نعت المعاون نقولا محمد المقداد الذي استشهد إثر تعرضه لإطلاق نار خلال مداهمة في بئر حسن

نعت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، "شهيدها المعاون نقولا محمد المقداد، الّذي استشهد بتاريخ 2024-09-12، نتيجة تعرّضه بتاريخ 2024-09-11 لإطلاق نار أثناء تنفيذ عمليّة مداهمة في محلّة ​بئر حسن​/ حرش القتيل، لأفراد عصابة محترفة تنشط بسرقة الأسلاك الكهربائيّة بشكل شبه يومي من مناطق عدّة؛ والّتي أسفرت عن توقيف عدد منهم".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "في التّفاصيل، أنّه لدى انسحاب المجموعة الأولى من فرقة المداهمة بعد انتهاء المهمّة وبقاء 3 منهم، تدخّل أحد الأشخاص المتواجدين في المحلّة من الّذين ليس لهم علاقة بأفراد العصابة، وباغتهم بإطلاق النّار باتجاههم، ممّا أدّى إلى إصابة المعاون المقداد حيث نُقل إلى المستشفى للمعالجة؛ وفارق الحياة في اليوم التّالي متأثّرًا بإصابته".

وأشارت المديريّة إلى أنّه "تبيّن أنّ مطلق النّار يُدعى "ح. م." (مواليد عام 1986، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بجرم إطلاق نار ومن أصحاب السّوابق بجرائم افتعال مشاكل وتهديد ومقاومة رجال السّلطة. وقد عمد الأخير إلى تسليم نفسه إلى شعبة المعلومات قبل أن يتمّ توقيفه، وتمّ ضبط المسدّس المستخدَم في عمليّة إطلاق النّار".

ولفتت، في نبذة عن حياته ومراحل خدمته العسكريّة في سلك قوى الأمن، إلى الآتي:

"- الرّتبة والاسم والشّهرة: الرّقيب أوّل نقولا محمد المقداد.

- تاريخ الولادة ومكانها: 1989-01-17، برج البراجنة- بعبدا.

- الوضع العائلي: متأهّل، عدد الأولاد 2.

- دخل السلك بتاريخ 22/12/2015 وتدرّج في الرّتب حتّى رتبة رقيب أوّل.

- رُقّي إلى رتبة معاون بعد الاستشهاد.

- خدم في: مفرزة سير وسط بيروت- شعبة المعلومات.

- مُنح بعد الاستشهاد: وسام الجرحى، وسام الاستحقاق اللّبناني الدّرجة الرّابعة، المداليّة العسكريّة، مداليّة الأمن الدّاخلي ومداليّة الجدارة.

- مُنح التّنويهات التّالية:

. تنويه من مدير عام قوى الأمن الداخلي عدد 8.

. تنويه من قائد شرطة بيروت عدد 1.

. تنويه خطّي مع مكافأة ماليّة عدد 7 من المدير العام لقوى الأمن الداخلي".