شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص جهود حملة "إيد واحدة" خلال 24 ساعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

استمرت فعاليات حملة "ايد واحدة" التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وحياة كريمة، فى تقديم الدعم لمليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية.

وتأتي هذه الحملة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين التحالف ووزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، وذلك بهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة الفئات الأكثر احتياجاً.

ملخص لجهود الحملة خلال يوم.

استمرار القوافل: شهد اليوم استمرار القوافل الصحية للحملة لتقديم الدعم الصحي المباشر للأسر المستهدفة في مختلف المناطق.

تنوع الخدمات: شملت الخدمات المقدمة مثل: توزيع المواد الغذائية، توزيع وجبات ساخنة وتوزيع لحوم وندوات توعوية واحتفالات بالمولد النبوي الشريف وتوزيع شنط مدرسية ومستلزمات مدرسية على الطلاب وتكريم الطلاب المتفوقين .

استجابة مجتمعية: لاقت الحملة استجابة واسعة من المجتمع المدني والمتطوعين الذين ساهموا في نجاح فعاليات الحملة.

تهدف حملة "إيد واحدة" إلى تحقيق الأهداف التالية:

تقديم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك الاجتماعي.