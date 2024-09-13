استئناف العمل في المحاكم والدوائر القضائية صباح 17 الحالي بعد انتهاء العطلة القضائية

تنتهي العطلة القضائيّة، بناءً على قانون القضاء العدلي والتنظيم القضائي،​ بعد غدٍ الأحد الواقع فيه 15 أيلول الحالي ضمنًا، على أن يُستأنف العمل في المحاكم والدّوائر القضائيّة صباح يوم الثّلثاء 17 الحالي، بعد صدور مذكّرة إداريّة عن رئاسة مجلس الوزراء، قضت بإقفال الإدارات والمؤسّسات العامّة والبلديّات يوم الإثنين 16 أيلول، لمناسبة عيد المولد النّبوي الشّريف.

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