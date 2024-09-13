ترزيان: استغلال حريق مكب الجديدة وتوجيه الإتهامات المغلوطة بأنه في برج حمود هو تضليل للرأي العام

أشار النّائب ​هاكوب ترزيان​، إلى أنّ "بعض الجهات تقوم وكعادتها بتضليل الرّأي العام لكسب الشّعبويّة، واليوم استغلال حريق المكب في منطقة ​الجديدة​ المتن لتضليل المواطنين بأنّه في منطقة ​برج حمود​، لنضطرّ وننزل لهذا المستوى السّخيف للرّد".

وأعرب في بيان، عن أسفه لأنّ "بعض الجهات، وعلى رأسها النّائبة ​بولا يعقوبيان​ الّتي عُرفت بأسلوبها في التّضليل واستغلال وجع النّاس، تسعى للتّأثير على الرّأي العام بطريقة غير أخلاقيّة، كي لا أستخدم عبارات أشدّ قسوة. هذا الأسلوب مشهود لها ولا حاجة للتّوضيح".

وشدّد ترزيان على أنّ "ما يحدث اليوم، من استغلال حريق المكبّ في منطقة الجديدة المتن وتوجيه الإتهامات المغلوطة بأنّه في منطقة برج حمود، هو محاولة واضحة لتشتيت الانتباه وزرع الشّك. على المسؤولين الالتزام بقول الحقائق بدقّة وتحمّل مسؤوليّاتهم، عوضًا عن الانجرار إلى هذا النّوع من التّضليل السّخيف"، لافتًا إلى أنّ "من القلب دعوة لأصدقائي الإعلاميّين، لتوخّي الدقّة لإظهار الحقيقة كما هي".