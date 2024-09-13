اتهمت سفارة الولايات المتحدة في بغداد، مجموعات موالية لإيران بـ"الاعتداء على مجمع الدعم الدبلوماسي في بغداد"، مؤكدة "الاحتفاظ بالحق بالدفاع عن النفس". واشارت السفارة الأميركية في بيان، الى أن "في يوم الثلاثاء الموافق 10 أيلول، تم الاعتداء على مجمع الدعم الدبلوماسي في بغداد وهو منشأة دبلوماسية أميركية"، مضيفة "تشير الدلائل إلى أن الهجوم بدأ من جانب ميليشيات متحالفة مع إيران وتعمل بحرية في العراق".

كانت هذه تفاصيل خبر سفارة واشنطن في العراق اتهمت مجموعات موالية لإيران بالاعتداء على مجمع الدعم الدبلوماسي في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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