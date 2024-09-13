كولومبيا تدعو لوقف تجنيد مواطنيها للقتال في أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الكولومبية، يوم الخميس، أن الحكومة طالبت بوقف تجنيد مواطنيها للمشاركة في النزاعات المسلحة بالخارج، وذلك في أعقاب تقارير عن تورط كولومبيين في القتال بأوكرانيا.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنها قدمت هذا الطلب عبر القنوات الدبلوماسية، لكنها لم تحدد الجهة التي تم توجيه الدعوة إليها.

كما أشارت الخارجية إلى أن لديها معلومات حول احتجاز ثلاثة مواطنين كولومبيين في روسيا بتهمة المشاركة في العمليات القتالية في أوكرانيا. وطالبت كولومبيا من روسيا وفنزويلا تقديم توضيحات حول أماكن تواجد مواطنيها، حالتهم الصحية، ووضعهم القانوني.

وكان جهاز الأمن الفدرالي الروسي قد أعلن في وقت سابق عن توقيف اثنين من المواطنين الكولومبيين، تم تسليمهما من قبل فنزويلا لروسيا، حيث كانا يخططان للانضمام إلى القتال في صفوف القوات الأوكرانية. ووفقًا للمعلومات المتاحة، فقد تم توقيفهما في أحد مطارات فنزويلا.

كما عرضت وزارة الدفاع الروسية في يونيو الماضي تسجيلات فيديو لاستجواب مواطن كولومبي آخر تم أسره من قبل القوات الروسية، وكان يقاتل إلى جانب القوات الأوكرانية.

مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين في خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم

أفادت وسائل إعلام عربية أن مجموعات من المستوطنين هاجمت، اليوم، منازل الفلسطينيين في منطقة خلايل اللوز، الواقعة جنوب شرق مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن المستوطنين قاموا بالاعتداء على عدد من المنازل وإلحاق أضرار بممتلكات السكان، وسط تصاعد التوترات في المنطقة. وقد استنكر السكان هذه الاعتداءات، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لحمايتهم ومنع تكرار مثل هذه الهجمات.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية تصاعدًا في الهجمات التي يشنها المستوطنون على القرى والبلدات الفلسطينية، في ظل استمرار التوترات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

البنتاغون: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أمر مهم في الوقت الراهن

أعلن البنتاغون اليوم أنه يقوم بشكل مستمر بتقييم وجود حاملات الطائرات في منطقة عمليات القيادة الوسطى، مؤكدًا التزامه بالحفاظ على قوات كافية في المنطقة لضمان الاستقرار والأمن.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية على أهمية التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشددة على أنه يعتبر أمرًا حيويًا في الوقت الراهن. وأضاف المتحدث باسم البنتاغون أن "الاتفاق على وقف إطلاق النار هو خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار الإقليمي."

كما أشار البنتاغون إلى أن هناك حاجة ملحة لإسرائيل، من الناحيتين الاستراتيجية والأخلاقية، لحماية المدنيين في النزاع القائم. وذكر المتحدث: "من الضروري أن تضمن إسرائيل حماية المدنيين في ظل الوضع الراهن، وهو ما يعكس التزامها بالمبادئ الإنسانية في الصراع."

تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لتخفيف حدة النزاع في غزة وتحقيق هدنة مستدامة تسهم في حماية المدنيين وتحقيق الأمن الإقليمي.