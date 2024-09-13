النشرة: حريق هائل في منطقة حمى الدبغي خراج بلدة حاصبيا بفعل الطقس الحار وسرعة الرياح

افتد مراسل "النشرة" في حاصبيا، باندلاع حريق هائل في منطقة حمى الدبغي خراج بلدة حاصبيا بفعل الطقس الحار وسرعة الرياح وقد اتت النيران على مساحات واسعة من الأشجار الحرجية وبساتين الزيتون، وقد توجهت فرقة من الدفاع المدني في مركز حاصبيا والفرق المجاورة بمساعدة ألاهالي وباشرت بمحاضرة النيران لاخمادها بعدما باتت تحاصر العديد من المنازل المجاورة.

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