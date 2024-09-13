رابطة معلمي الأساسي- فرع الجنوب والنبطية: لتأمين كلفة تشغيلية للمدارس وإقرار سلسلة جديدة

عقدت رابطة معلمي التعليم الأساسي / فرع الجنوب والنبطية اجتماعاً في مدرسة الاصلاح - صيدا ، ضم مديري ومندوبي مدارس قضاء صيدا الزهراني بحضور رئيس الرابطة حسين جواد واعضاء الهيئة الإدارية: منال حذيفة وسمر عسيلي ومقرر الفرع يحيى ركين.

بداية كانت كلمة ترحيبية من مقرر الفرع وعرض للتحديات التي تسبق بداية العام الدراسي.

ومن ثم اعطيت الكلمة لرئيس الرابطة الذي شرح باسهاب عمل الرابطة وتحركاتها من أجل تحقيق مصلحة المدرسة الرسمية والحفاظ على حقوق المعلمين وتحقيق مطالبهم وعرض لكافة اللقاءات التي تقوم بها الروابط على المستويات السياسية والتربوية .

واكد ان "كل التقديمات تبقى حلولاً مرحلية وأن الحل أولاً واخيراً هو باقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تضم كافة التقديمات وتعيد القدرة الشرائية للرواتب".

وقال إننا "طالبنا بمضاعفة بدل الإنتاجية بحده الأدنى ضعفين وهو أيضاً إجراء مؤقت قبلنا به ريثما يتم إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة"، مضيفاً نحن نطرح الموضوع على الكتل النيابية والمسؤولين والجميع أبدى استعداده لدعمنا في هذا المطلب.

وتابع: "وأما عن صناديق المدارس أكد ان الحاجة الى تأمين كلفة تشغيلية للمدارس بعد أن عانت من الشح وعدم توفر الأموال اللازمة وتأخر الدولة في سداد المتوجب عليها واحجام اليونيسف عن الدفع ما دفع بالوزير بسبب حرصه على بداية سليمة إلى اتخاذ القرار بدفع المساهمة لصالح صندوق الأهل".

وتساءل: "كيف يمكن لمدرسة أن تنطلق في ظل عدم توفر الأموال لشراء أقلام اللوح وأوراق التصوير والمحابر، ناهيك عن المتوجبات من أجور العاملين في المدرسة سواءً عاملي الخدمة والنظافة او عامل المكننة او المتعاقدين على نفقة صندوق المدرسة او مجلس الاهل لذلك يجب على الحكومة ان تؤمن المبالغ المطلوبة لحسن سير عمل المدارس".

واشار الى انه في اللقاء الأخير الذي أجرته الرابطة مع "اليونيسف" أكدت هذه الأخيرة بأنه سيتم طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي مع نهاية تشرين الاول.

وكانت مداخلات لعدد من مديري المدارس حول المشاكل والمعوقات التي يجب معالجتها من خلال قرارات إدارية فوعد بأن تقوم الرابطة بالمتابعة.