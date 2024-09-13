بعد استخراج الضحايا.. قوات الإنقاذ تنتهي من البحث عن ضحايا أسفل عقار "شبرا مصر" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

أنهت قوات الإنقاذ البري بالقاهرة عمليات البحث عن ضحايا أو مفقودين من أسفل أنقاض عقار شبرا مصر المنهار.

انتشلت قوات الإنقاذ بعد نحو 3 ساعات جثتين، فيما أنقذت طفلة من بين الركام.

وتبين أن الجثتين لفتاتين، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى شبرا مصر المركزي لحين صدور قرار من النيابة بدفنهما.

كما تم إنقاذ طفلة صغيرة تدعى "ندى" من بين الأنقاض، ونُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعززت قوات الدفاع المدني وجودها بفرق إنقاذ، ولودر، وحفار كبير، وعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف.

وانهار عقار مكون من 4 طوابق على قاطنيه فجأة في شارع الترعة البولاقية بمنطقة شبرا مصر.