نشرة التوك شو| أسباب زيادة نسبة الطلاق.. وضوابط جديدة رحلات العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

تناولت برامج التوك شو، مساء الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

نقلة في خدمات ضيوف الرحمن.. تعرف على ضوابط موسم العمرة الجديد

كشف باسل السيسي، عضو غرفة شركات السياحة، عن القواعد الأساسية التي تحكم تنفيذ رحلات العمرة لهذا الموسم.

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، لفت باسل السيسي إلى أن الهدف الرئيسي وراء التعديلات التنظيمية الجديدة هو تعزيز الكفاءة والقضاء على العقبات والأخطاء السابقة، بغية توفير خدمة أفضل وأكثر فعالية للمعتمرين وضيوف الرحمن.

شُعبة المواد الغذائية: تسليم كرتونة البيض للمزارع بـ170 جنيها "لا يعد زيادة"

كشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، تفاصيل ارتفاع سعر كرتونة البيض الأيام الأخيرة، والذي جاء متزامنا مع رصد جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار 21 من كبار منتجي البيض يرفعون سعره بشكل يومي.

وقال المنوفي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الخميس، أن سعر بيض المائدة ارتفع أكثر من مرة خلال الأيام الأخيرة، موضحا أنهم يستلموا كرتونة البيض بـ 170 جنيها، ويتم بيعها بنحو 180 جنيه للمستهلك.

المالية: سيتم وضع حد أقصى للغرامات بحيث لا تتخطى أصل الضريبة

قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية بالأمس تهدف إلى تعزيز الثقة بين مجتمع الأعمال والمقاولين، وتتراوح ما بين تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وصولًا إلى المشروعات المتوسطة والكبيرة.

وأضاف الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، على قناة "أون"، أن الفحص الضريبي سيكون بالعينة، متابعا: أنه لا يرغب في فحص جميع الملفات لأن هناك ملفات ملتزمة ولا حاجة لفرض متطلبات جديدة عليها.

أحمد عمر هاشم يوضح حكم الاحتفال بمولد النبي

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، أن النبي احتفل بمولده بصيام يوم الاثنين من كل أسبوع؛ لأنه يوم مولده صلى الله عليه وسلم، وهكذا احتفل صحابة رسول الله.

وقال أحمد عمر هاشم، خلال لقاء له لبرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد": إن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم جائز، ولكن بشرط العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.

نقيب المأذونين عن ارتفاع معدلات الطلاق: ابعدوا الحموات عن الزوجين

كشف الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، سبب ارتفاع معدلات الطلاق، قائلا: علينا جميعا العمل على بعض الأشياء التي تساعدنا على مواجهة هذه الظاهرة من بينها عدم تدخل الحموات في شؤون الزوجين.

وكشف عامر خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، كواليس جلسة طلاق بين زوجين، لافتا إلى أن الزوجة أقدمت على معايرة زوجها قائلة له: "أنت ناسي أنا مين وأنت أصلك إيه"؟

أمين الفتوى: الاحتفال بالمولد النبوي الشريف جائز بشرط

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أمر مشروع ومتفق عليه بين المسلمين، مشيرًا إلى أن الاختلافات التي قد تطرأ تكون في تفاصيل وطرق الاحتفال.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء، أن الله سبحانه وتعالى منّ على الأمة ببعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قائلاً: "إن الله سبحانه وتعالى قد من على هذه الأمة ببعثه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم هدية ومنحة من الله لهذه الأمة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: 'إن الله أنزل أمانين لهذه الأمة، أحدهما وجود سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني هو الاستغفار "

خبير اقتصادي: تسهيلات الضرائب بداية لتحسين العلاقة بين الحكومة والممولين

نفى الخبير الاقتصادي أحمد يعقوب، وجود أي ارتفاع في نسبة الضرائب الناتجة عن الحوافز والقرارات الضريبية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً.

وخلال حواره مع برنامج "الخلاصة" المذاع عبر قناة "المحور"، أكد يعقوب أن الهدف الرئيسي للحكومة في هذه الفترة هو تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين الذين تحملوا تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية لمدة أربع سنوات متتالية.