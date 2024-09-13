روسيا تعلن استعادة 10 قرى في «كورسك»

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

أعلنت روسيا أمس، أن جيشها استعاد 10 قرى من القوات الأوكرانية في منطقة «كورسك» الحدودية الروسية حيث شنت أوكرانيا الشهر الماضي هجوماً واسعاً.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان: «خلال عمليات هجومية، حررت وحدات من جنود فرقة الشمال، 10 قرى في يومين».

في الوقت نفسه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا تشن هجوماً مضاداً في منطقة كورسك، مؤكداً أن هذا الرد الروسي يتلاءم مع الخطة الأوكرانية، من دون تفاصيل إضافية.

وكان الجيش الأوكراني توغل بشكل مفاجئ في السادس من أغسطس في «كورسك»، وأعلن أنه سيطر على ألف كيلو متر مربع ونحو 100 قرية.

وذكرت مصادر إعلامية مقربة من الجيش الروسي، أن المعارك في «كورسك» تتركز حول بلدة «سناغوستي»، وتحديداً في الجزء الغربي الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية.

وسبق أن دمر الجيش الأوكراني جسوراً عديدة في هذه المنطقة في الأسابيع الأخيرة، ما اضطر الروس إلى إقامة أرصفة مؤقتة لعبور نهر «السيم».