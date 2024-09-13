مستوطنون يضرمون النار في ممتلكات فلسطينية جنوب نابلس

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

أضرم مستوطنون إسرائيليون النيران، مساء أمس، في أشجار زيتون وممتلكات فلسطينية في قرية «يتما» جنوبي نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وقال أحمد صنوبر، رئيس مجلس قروي «يتما»، إن مجموعة من مستوطني مستوطنة «رحاليم» المقامة على أراضي «يتما» والقرى المجاورة، أضرموا النيران في أشجار زيتون ومركبة ومجمع للخردة في قرية «يتما»، وانسحبوا مباشرة نحو المستوطنة.

وأشار صنوبر إلى أنه «جراء اعتداء المستوطنين اندلع حريق في عدد من أشجار الزيتون والمركبة، فيما هبّ الأهالي وطواقم الدفاع المدني ونجحوا في السيطرة على النيران وإخمادها».

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن اعتداءات المستوطنين بعد 7 أكتوبر 2023، أدت إلى مقتل 19 فلسطينيا وإصابة أكثر من 785 بجراح وتهجير 26 تجمعاً بدوياً.

وبحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في مستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.