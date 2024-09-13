"حزب الله": استهداف تجمعا لجنود العدو في مرتفع أبو دجاجة وفي محيط تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية

اعلن الاعلام الحربي في "حزب الله" انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:05 من بعد ظهر يوم الخميس 12-09-2024، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في مرتفع أبو دجاجة بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة".
كما اعلن في بيان اخر، ان "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 06:05 من بعد ظهر يوم الخميس 12-09-2024، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة".
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