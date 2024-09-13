السفارة الإيرانية بدمشق: قصف مصياف في ⁧‫سوريا‬⁩ لم يمس أي مستشار إيراني وادعاءات الكيان الصهيوني أكاذيب

اشارت السفارة الإيرانية في سوريا الى انه "بعد 11 شهراً من الإخفاقات، الكيان الصهيوني محبط لدرجة لا يرى أي سبيل لإنقاذ نفسه سوى قتل الأطفال ونشر الأكاذيب.

بعد إدانة جريمة الكيان في قصف مصياف السورية والذي لم يمس أي من المستشارين الإيرانيين، نعلن بأن ادعاءات الكيان أكاذيب، ولا ينشرها سوى وسائل إعلام مجهولة وهي أبواق الكيان".