إلغاء الاستثمارات في نصف شركات الهايتك الإسرائيلية خلال الحرب على غزة

أفادت 49% من شركات الهايتك الإسرائيلية بإلغاء استثمارات فيها منذ بداية الحرب على غزة، وعبرت 31% من شركات الهايتك عن ثقتها بقدرتها على تجنيد استثمارات في العام المقبل، وفقا لتقرير صادر عن منظمة "ستارت أب نيشن سنترال".

وأضاف التقرير أن توقعات المستثمرين مشابهة، إذ توقع 48% منهم تراجع الاستثمارات في العام المقبل، فيما توقع 31% ارتفاع الاستثمارات.

وأشار التقرير إلى أن الوضع خطير بشكل خاص في شمالي البلاد، حيث عبرت 69% من شركات الهايتك في هذه المنطقة عن تخوف كبير حيال قدرتها على تجنيد استثمارات في العام المقبل، فيما 40% من الشركات تدرس إمكانية نقل أنشطتها، بشكل كامل أو جزئي، إلى مناطق أخرى.

وعكس التقرير الثقة المتدنية جدا لدى الشركات والمستثمرين بقدرة الحكومة الإسرائيلية على وضع خطط إشفاء، إذ عبرت أكثر من 80% من الشركات، و74% من المستثمرين، في جميع أنحاء البلاد عن شكوكهم بقدرة الحكومة على مساعدات فرع الهايتك.

وحسب التقرير، فإن شركات الهايتك تمكنت من جمع استثمارات بمبلغ 7.8 مليار دولار، وهو أقل بـ4% من الاستثمارات التي جُمعت العام الماضي.

وبلغت قيمة شراء ودمج شركات 9.6 مليار دولار، بينما كان هذا المبلغ 10.6 مليار دولار، العام الماضي، حيث تنبع "مناعة" هذا الفرع من قطاع السايبر، وفقا للتقرير.

وحسب التقرير، فإن أكثر من 50% من الشركات تعتقد أن أوضاعها ستتحسن في العام المقبل، ويعتقد 72% من المستثمرين أن شركات الهايتك ستستمر في النمو رغم الضائقة الاقتصادية التي سببتها الحرب على غزة.

وجاء في التقرير أنه "على إثر انعدام اليقين الناجم عن الصراع المتواصل والسياسة الاقتصادية للحكومة الإسرائيلية، التي تعتبر بشكل واسع أنها مدمرة، فإن مناعة القطاع التكنولوجي لن تكون موجودة".