مقتل مدنيين في هجوم لمسلحين في وسط أفغانستان

افاد المتحدث باسم وزارة الداخلية الافغانستانية عبد المتين قاني لوكالة فرانس برس، عن مقتل مدنيين برصاص مسلحين في هجوم بوسط أفغانستان". واشار المتحدث الى أن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار وقتلوا مدنيين"، موضحا أن تفاصيل إضافية عن الهجوم الذي وقع في ولاية دايكوندي سيتم إعلانها لاحقا.

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