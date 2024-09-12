الجيش الإسرائيلي: أغرنا على منصة لإطلاق الصواريخ في منطقة زبقين استهدفت شمال إسرائيل

اعلن الجيش الإسرائيلي، اننا "أغرنا على منصة لإطلاق الصواريخ في منطقة زبقين استهدفت شمال إسرائيل". كما اشار الى اننا "قصفنا أهدافا لحزب الله في عيترون ومرمين وشيحين في جنوب لبنان".

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