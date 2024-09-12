نتانياهو: يتعين على العالم الضغط على حماس للتوصل إلى اتفاق في غزة

اشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الى إنه يجب ممارسة ضغوط أكبر على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" لقبول مقترح اتفاق جديد في غزة، بعد أن قالت الحركة إنها لن تقبل وقفا لإطلاق النار إذا تضمن شروطا جديدة.

واوضح نتانياهو في بيان "حماس تحاول إخفاء حقيقة استمرارها في معارضة صفقة إطلاق سراح الاسرى، وتعرقلها". وأضاف أن إسرائيل قبلت معظم الاقتراح الأحدث، بينما "رفضته حماس بل وقتلت في برود ستة من رهائننا. يتعين على العالم مطالبة حماس بإطلاق سراح الاسرى على الفور".

وقال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي.أي.أيه" وليام بيرنز، وهو كبير المفاوضين الأميركيين، يوم السبت إن اقتراحا أكثر تفصيلا لوقف إطلاق النار سيُقدم في غضون بضعة أيام.