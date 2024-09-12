الخزانة الأميركية اعلنت فرض عقوبات على 16 مسؤولا مقربا من الرئيس الفنزويلي

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية "فرض عقوبات على 16 مسؤولا مقربا من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قائلة إنهم أعاقوا عملية الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في 28 تموز".
واشارت في بيان، الى أن "من بين الأفراد الذين طالتهم العقوبات قادة في المجلس الوطني الانتخابي والمحكمة العليا"، مضيفة أنهم "أعاقوا شفافية العملية الانتخابية ونشر النتائج الصحيحة للانتخابات".
وتستهدف العقوبات خصوصا القاضي والمدعي العام اللذين أصدرا مذكرة توقيف بحق مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا.
وتشمل العقوبات تجميد أصول الأشخاص المعنيين في الولايات المتحدة في حال وجودها، وفرض قيود على منحهم تأشيرات دخول.
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