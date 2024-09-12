تنظيم "داعش" تبنى هجوما استهدف مدنيين بولاية في وسط أفغانستان

تبنى تنظيم "داعش"، هجوما داميا استهدف مدنيين بولاية في وسط أفغانستان.

وأشارت وكالة أعماق التابعة للتنظيم الى مقتل "15 من (المسلمين) الشيعة وإصابة ستة آخرين في هجوم نفذه جنود الخلافة في وسط افغانستان".

وكان قد افاد المتحدث باسم وزارة الداخلية الافغانستانية عبد المتين قاني لوكالة فرانس برس، عن مقتل مدنيين برصاص مسلحين في هجوم بوسط أفغانستان".

واشار المتحدث الى أن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار وقتلوا مدنيين"، موضحا أن تفاصيل إضافية عن الهجوم الذي وقع في ولاية دايكوندي سيتم إعلانها لاحقا.