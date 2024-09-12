"NASA SpaceApps" دعت إلى "NASA Space Apps Beirut 2024" للابتكار واستكشاف الفضاء

دعت "NASA Space Apps" إلى "NASA Space Apps Beirut 2024، ضمن جهود ناسا العالمية لتحفيز الابتكار والإبداع في حل التحديات الواقعية من خلال التقنيات الفضائية. يعد هذا الحدث فرصة للمشاركين للانضمام إلى أكبر هاكاثون عالمي، والتعاون مع أفراد ذوي اهتمامات مشابهة، وإحداث تأثير إيجابي على الأرض وما وراءها".

واشارت الى أن "المركز الرئيسي لهذا العام هو جامعة نوتردام - اللويزة (NDU)، في 5 و 6 تشرين الاول 2024"، لافتة الى ان "العام الماضي كان لدينا أكثر من 22 متعاونًا، مما يمثل سابقة في تاريخ مشاركة لبنان في هذا الحدث العالمي".

ولفتت الى ان "موعد انتهاء التسجيل يعتمد على سعته القصوى"، داعية لـ"الانضمام إلى مجموعتنا عبر WhatsApp للبقاء على اتصال مباشر معنا. يمكنك أيضًا الاتصال بمدير الدعم لدينا، السيدة جاستين، على +961 70 262 870".

واوضحت أن "NASA Space Apps Beirut هي الفرع المحلي لتحدي الفضاء الدولي التابع لناسا، أكبر هاكاثون عالمي. يجتمع كل عام المشاركون من أكثر من 150 مدينة حول العالم لتصميم وابتكار وخلق حلول لبعض من أهم التحديات المتعلقة بالأرض والفضاء"، مضيفة "يدعو Space Apps المبرمجين، والعلماء، والمصممين، والمهندسين، ورواة القصص، وأي شخص شغوف بالفضاء والابتكار للتعاون في فرق لحل المشكلات والمساهمة في الحلول الرائدة".

وذكرت أن "هاكاثون مدته 48 ساعة: سيكون لدى الفرق 48 ساعة لتطوير حلول مبتكرة للتحديات التي تطرحها ناسا وغيرها من الوكالات الفضائية.

- التعاون العالمي: انضم إلى مجتمع عالمي من المبتكرين الذين يتناولون التحديات المتعلقة بمراقبة الأرض، وتكنولوجيا الفضاء، والاستكشاف.

- الإرشاد: سيحظى المشاركون بفرصة العمل مع مرشدين ذوي خبرة، بما في ذلك خبراء من ناسا والمنظمات الفضائية العالمية.

- الجوائز: سيتم ترشيح الفرق الفائزة للتقييم العالمي، حيث ستُقيّم مشاريعهم من قبل ناسا وغيرها من الوكالات الفضائية الدولية، مع فرصة للفوز بجوائز مرموقة".

وأكدت أن "التسجيل مفتوح الآن، لتأمين مكانك، اتبع هذه الخطوات:

زيارة صفحة التسجيل الرسمية: www.spaceappsbeirut.com

املأ نموذج التسجيل بمعلوماتك وتفضيلات الفريق. إذا لم يكن لديك فريق بعد، لا تقلق — سنساعدك على الاتصال بالمشاركين الذين لديهم اهتمامات مشابهة!

تأكيد التسجيل: الأماكن محدودة، ومع سرعة امتلاء هاكاثون العام الماضي، نوصي بالتصرف بسرعة".