كنعان: المطلوب حلول فورية ترفع الخطر عن ساحل المتن الشمالي

لفت النائب ابراهم كنعان الى ان "حريق جبل النفايات يذكّر بالأسباب التي دفعتني الى رفض المطامر وتوسعتها قبل سنوات، وسط لامبالاة وصفقات السلطة التنفيذية في حينه".

وشدد كنعان في تصريح له، على ان "المطلوب فورا من الوزارات والإدارات المعنية وضع الموضوع في سلم أولوياتها حتى لا تتكرر المأساة، فكفى مماطلة وترقيع وتسويات وصفقات على حساب أهلنا، المطلوب حلول فورية ترفع الخطر عن ساحل المتن الشمالي".