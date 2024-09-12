استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي وجرى عرض للمستجدات الراهنة، إضافة إلى الأمور التربوية والتعليمية مع انطلاقة العام الدراسي.
ومن زوار الصرح ايضا، النائب فريد البستاني ثم الوزير السابق جان لوي قرداحي.
كانت هذه تفاصيل خبر الراعي عرض مع الحلبي الشأن التربوي والتقى فريد البستاني وجان لوي قرداحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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