الدفاع المدني: مواصلة الجهود لإخماد النيران في مكب النفايات في برج حمود

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، عن "اندلاع النيران عند الساعة 6 من مساء اليوم في مكب النفايات في محلة برج حمود. فتوجه عناصر الدفاع المدني، معززين بالآليات من مراكز متعددة، على الفور إلى موقع الحريق ولا زالوا حتى اللحظة يواصلون بذل جهود جبارة للتمكن من اخماد النيران".

وتتواصل عمليات الإطفاء، بمؤازرة من فوج إطفاء بيروت وبالتعاون مع الشركة المسؤولة عن المكب للسيطرة السريعة على النيران حصراً للمخاطر التي تنتج عن احتراق النفايات، بمتابعة حثيثة من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وبإشراف من مدير عام الدفاع المدني ريمون خطار بالتنسيق مع محافظ جبل لبنان محمد المكاوي".

في هذا السياق، يشار الى أن النيران ما زالت مشتعلة في جبل النفايات على الدورة بيروت. ولا يمكن اخماده وسط تهافت من قبل الأهالي على ايجاد حل من هذه الروائح السامة.