وصول جثمان البطريرك أغاجانيان الى ساحة الشهداء

وصل جثمان بطريرك الأرمن الكاثوليك الرّاحل الكاردينال البطريرك كريكور بيدروس الخامس عشر أغاجانيان الى ساحة الشهداء، في احتفال وطني.

وفي وقت سابق اليوم، وصل جثمان البطريرك أغاجانيان إلى مطار بيروت الدولي، حيث أقيم له استقبال رسمي في "الصالون الرئاسي" بمشاركة بطريرك الأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان.

وكان قد غادر جثمان البطريرك أغاجانيان المعهد الأرمني الحبري في روما، بعد أن بقي جثمانه في الكنيسة لمدّة 53 عامًا.