ميناسيان من ساحة الشهداء: وجودنا اليوم من جميع الطوائف هو برهان للسلام الذي نعمل لأجله

اشار بطريرك الأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان من ساحة الشهداء في بيروت لمناسبة وصول جثمان بطريرك الأرمن الكاثوليك الرّاحل الكاردينال البطريرك كريكور بيدروس الخامس عشر أغاجانيان، الى انني "أشكر وطن المحبة والعطاء وينبوع القديسين ووطن التعايش المشترك وأشكر شعب وطني لبنان وعلى رأسه من يسعى لسلامته وأمنه وازدهاره في الدولة".

ولفت الى اننا "اتينا بالبطريرك أغاجانيان لهدف سامي، لنظهر للعالم تماسكنا مع جميع الطوائف"، مؤكدا أن "هذه هي الصورة التي اردنا ايصالها".

ولفت الى ان "وجودنا اليوم من جميع الطوائف هو برهان للسلام الذي نعمل لاجله وللمصالحة السياسية"، طالبا من البطريرك أغاجانيان ان "يمنّ علينا السلام العادل كما وعدنا".

واضاف "انظر الينا كيف نحن متلاحمين متمسكين بالقيم الدينية والاجتماعية والروحية، ها قد اتيت الينا لتشاركنا اوجاعنا وتساندنا في هذه المرحلة وتقوي ارادتنا. ونحن نأخذ المبادرة للمصالحة الوطنية والسياسية ليعود وطننا بهيئته الدستورية وليكون له رئيسا".