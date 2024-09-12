حريق في اهدن قرب دير مار يعقوب أتى على مساحة من الاشجار

افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن أن "حريقا شب في أرض زراعية في اهدن عند التحويرة الجديدة - قرب دير مار يعقوب"، مشيرة الى أن فريق الإطفاء في الدفاع المدني اللبناني مركز اهدن توجه لإخماده قبل توسع رقعته".
وقد أتى الحريق على مساحة من الاشجار والاعشاب.
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