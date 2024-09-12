ترامب اعلن رفضه إجراء مناظرة جديدة مع منافسته هاريس

أعلن المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب "رفضه إجراء مناظرة جديدة مع منافسته الديموقراطية كامالا هاريس". وقال الرئيس الأميركي السابق "لن تكون هناك مناظرة ثالثة"، مشيرا إلى مناظرته المتلفزة مع الرئيس جو بايدن في حزيران ومناظرته الثلاثاء مع نائبة الرئيس.

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