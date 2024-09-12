شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نتاج جهد كبير والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد أن مانتهت إليه تشريعية النواب بالموافقه علي تعديلات قانون الإجراءات الجنائية هو نتاج جهد ليس بقليل من الحوار الوطني والبرلمان.

وأكد الدكتور هشام عناني رئيس الحزب أن التعديلات التي انتهت إليها تشريعية النواب هي بمثابه نقلة نوعية في الإجراءات الجنائيه التي من خلالها يتحقق مصلحة المواطن جنبا إلى جنب أمن المجتمع.

وأضاف عناني أن تشريعية النواب انتهت إلى كثير من الرؤي والآراء والتوصيات التي صاغها الحوار الوطني وخاصه فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي وغيرها من الأمور المتعلقة بحفظ حق المواطن حال الوقوع في خطأ إجرائي.



وأشار الدكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب إلى أن ما تم اليوم هو إجراء من إجراءات كثيرة قامت بها وتنشدها الدوله علي طريق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ويؤكد الحزب علي ترحيبه بكل مايخص تطوير منظومة العدالة والمنظومة القضائية وتيسير اجراءات التقاضي وتحقيق عدالة ناجزة تحفظ حق الوطن والمواطنين.

