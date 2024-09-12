انطلاق المرحلة الثانية من برنامج " بناء طلاب الجامعات والخريجين Innov Egypt " بجامعة الزقازيق

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - الخليج 365:

شهدت جامعة الزقازيق على مدار يومي الأربعاء والخميس ( 11 و12 سبتمبر الجاري) انطلاق برنامج بناء قدرات طلاب الجامعات والخريجين lnonov Egypt في دفعته الرابعة والعشرين المرحلة الثانية، ويُعد برنامجاً متخصصاً في مجال الابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، و الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

أكد الدكتور خالد الدرندلي مواصلة دعم الجامعة للمبتكرين من الطلاب والخريجين لتشجيعهم على الإبداع ومواصلة الإنتاج والمشاركة الفعالة في بناء المعرفة والفرد والمجتمع.

وأضاف رئيس الجامعة أن برامج بناء القدرات تشكل جزءا لا يتجزأ من المبادرات الاستراتيجية التي تسهم بشكل كبير في الترويج للقطاع والتي تعمل على تعليم الطلاب وتدريبهم على الابتكار وريادة الأعمال.

من جانبه، أكد الدكتور إيهاب الببلاوى أن الجامعة تحتضن كافة المواهب الطلابية، ويمكن للطلاب المشاركة في أنشطة وحدة الابتكار بمركز إدارة المشروعات بالجامعة والتي تقدم التدريبات المجانية لثقل تلك المواهب ودعمها مادياً، واستكمل أن الهدف من التدريب دعم الطلاب والخريجين وتوجيههم من خلال وضع خطواتهم الأولى في مجال الإبداع وريادة الأعمال بالإضافة إلى أدوات الابتكار الأساسية والتي تساعد في تعلم طرق التفكير.

في السياق ذاته، أضاف الدكتور أحمد عسكورة أن البرنامج يهدف لخلق قاعدة مصرية من الكفاءات المؤهلة من المبدعين ورواد الأعمال من خلال تقديم تدريب شامل حول إدارة الإبداع والتكنولوجيا وريادة الأعمال للطلاب بناءً على أفضل الممارسات والدروس المستفادة.

جدير بالذكر أن مدة البرنامج خمسة أيام، أول يومين ( الأربعاء والخميس) بمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بالجامعة، ويتم التدريب بنظام hyhrid learning approach ، والأيام الباقية بنظام الأونلاين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية نحو تأهيل الشباب وتطوير مهاراتهم وفقاً لمتطلبات سوق العمل والتعاون المشترك بين جامعة الزقازيق ومركز الإبداع التكنولوجي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.