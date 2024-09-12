اكتشاف جديد: لماذا رفض الرجل الأخير من سلالة نياندرتال الزواج من البشر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - "ثورين"، واحد من آخر رجال إنسان نياندرتال الذين ساروا على الكوكب، كان جزءًا من سلالة غير معروفة سابقًا ظلت معزولة لمدة 50 ألف عام، وفقًا لتحليل جديد لحمضه النووي.

اكتشف ثورين عام 2015 عند مدخل ملجأ صخري في كهف ماندرين في وادي نهر الرون في جنوب فرنسا، وأطلق عليه لقب "آخر إنسان نياندرتال" لأنه ربما عاش منذ 42 ألف عام، وهو الوقت الذي اختفى فيه أقرب أقاربنا من البشر. واقتصرت الحفرية على أسنانه وأجزاء من جمجمته حتى الآن.

في دراسة نشرت أمس الأربعاء (11 سبتمبر) في مجلة Cell Genomics، أوضح فريق من الباحثين بقيادة لودوفيك سليماك من مركز الأنثروبولوجيا وعلم الجينوم في تولوز، فرنسا، أن ثورين جاء من سلالة من إنسان نياندرتال الذين كانوا معزولين لآلاف السنين، على الرغم من حقيقة أن مجموعات أخرى كانت تعيش في مكان قريب.

سليماك، الذي عثر في الأصل على بقايا ثورين، افترض قبل عقدين من الزمان أن إنسان نياندرتال في وادي الرون كان مختلفًا عن أولئك الذين كانوا في المناطق المجاورة بناءً على الاختلافات التي لاحظها في الأدوات الحجرية في كهف ماندرين. واقترح أن ثورين وأقاربه لم يتبنوا أسلوب صناعة الأدوات الجديد الذي شوهد في مواقع معاصرة أخرى.

وقال سليماك لموقع لايف ساينس: "اتضح أن ما اقترحته قبل 20 عامًا كان تنبؤيًا. فقد أمضى سكان ثورين 50 ألف عام دون تبادل جين واحد مع سكان إنسان نياندرتال الكلاسيكيين".

استخدم سليماك وزملاؤه جزءًا من جذر أحد أضراس ثورين لتحديد ما إذا كان ذكرًا وإنشاء تسلسل كامل للجينوم. وبالمقارنة مع جينومات إنسان نياندرتال الأوروبي المتأخر المنشورة سابقًا، وجد أن ثورين لديه تماثل وراثي مرتفع - متغيرات جينية متطابقة غالبًا ما تشير إلى تزاوج داخلي حديث - ولا يوجد دليل على التزاوج مع البشر الحديثين.

كتب الباحثون في دراستهم: "تشير نتائجنا إلى أحجام مجموعات صغيرة وعزلة جينية طويلة الأمد لسكان ثورين عن سكان نياندرتال المتأخرين الآخرين مع توفر البيانات الجينية".

يثير عزل هذه المجموعة من إنسان نياندرتال تساؤلات حول متى ولماذا اختفى النوع.

باستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات، بما في ذلك تأريخ الكربون المشع وتقييم الطبقات الجيولوجية في الكهف، وجد فريق البحث أن ثورين مات منذ ما بين 52000 و42000 عام. ومع ذلك، وفقًا للدراسة، تشير الأدلة التي تم الكشف عنها حديثًا في عام 2023 إلى أن ثورين من المرجح أن يكون عمره 42000 عام وبالتالي فهو من بين آخر إنسان نياندرتال.

قال سليماك: "يجب إعادة كتابة كل شيء عن أكبر انقراض في تاريخ البشرية وفهمنا لهذه العملية المذهلة التي ستؤدي إلى بقاء الإنسان العاقل هو الناجي الوحيد للبشرية.. كيف يمكننا أن نتخيل مجموعات سكانية عاشت لمدة 50 ألف عام في عزلة بينما كانت على بعد أسبوعين فقط سيرًا على الأقدام من بعضها البعض؟ يجب إعادة التفكير في جميع العمليات".

قالت أبريل نويل، عالمة آثار العصر الحجري القديم في جامعة فيكتوريا في كندا إن هذا الاكتشاف مهم لفهم ماذا حدث في الأيام الأخيرة لإنسان نياندرتال على الأرض.

وبينما يُفترض عمومًا أن البشر كانوا مسؤولين عن انقراض إنسان نياندرتال، فإن العزلة الجينية والثقافية التي شوهدت في ملجأ صخرة جروت ماندرين "تثير خطوطًا جديدة من الأسئلة لاستكشاف تنظيمهم الاجتماعي والأخلاقي بشكل أكبر، والذي ربما لعب دورًا مهمًا في انقراضهم لاحقًا"، كما خلص الباحثون.