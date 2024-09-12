تركيا تحقق في مقتل الناشطة عائشة نور ووالدها يدعو أمريكا للتحرك

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال والد الناشطة عائشة نور إنه علم أن تركيا فتحت تحقيقًا في مقتل ابنته، مشيرًا إلى أنه ينتظر من الحكومة الأمريكية أن تقوم بنفس الخطوة.

وأضاف والد الناشطة: "إذا قُتل أي مواطن أمريكي في أي دولة، تتحرك واشنطن فورًا، ولكن إذا كان الأمر يتعلق بإسرائيل، فإنها تبذل جهودًا لتمرير الأمر".

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد نقلت عن شهود عيان، يوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على الناشطة الأمريكية التركية عائشة نور في وقت لم تكن فيه أية مواجهات.

من جانبه، أعلن محافظ نابلس، غسان دغلس، نتيجة تشريح جثمان المتضامنة الأمريكية التركية عائشة نور، التي قُتلت أمس في الضفة الغربية.

وأوضح محافظ نابلس أن تقرير الطب الشرعي أثبت أن عائشة نور قُتلت برصاص قناص إسرائيلي الذي أطلق النار على رأسها.