يديعوت: إصابة 12 إسرائيلياً بينهم 5 في حالة خطِرة نتيجة انفجار سيارة بالرملة قرب القدس

أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صابة من لا يقلون عن 12 شخصاً، بينهم 5 في حالة حرجة، في انفجار مركبة في مدينة الرملة قرب القدس.

وأفادت الصحيفة بأن انفجار مركبة امتد إلى محلين تجاريين، وألحق بهما أضراراً بالغة، فيما هرعت فرق الإطفاء لإخماد الحريق، الذي رجحت الشرطة الإسرائيلية أنه بسيارة كانت مفخخة.

وذكرت الهيئة الإسرائيلية، إن الانفجار وقع في شارع هرتسل، وأدى لاشتعال سيارة بالكامل واحتراق محلين تجاريين آخرين.

وبحسب الإسعاف الإسرائيلية، فإن من بين الإصابات الخمس يوجد إصابتان بحالة حرجة.

واوضحت الشرطة الإسرائيلية، إن التحقيقات جارية لكشف ملابسات وأسباب الحادث.