انفجار في مدينة الرملة يخلف 13 مصابا إسرائيليا

ياسر رشاد - القاهرة - أصيب 13 شخصا من بينهم 5 في حالة حرجة، من جراء انفجار سيارة في مدينة الرملة وسط إسرائيل، الخميس، وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تتعامل مع الحادث باعتباره جنائيا، مشيرة إلى أنها لا تشك في وجود دافع إرهابي.

وأضافت أنها استبعدت احتمال أن يكون الانفجار نتيجة لقنبلة، مشيرة إلى امتداد النيران إلى متجرين قريبين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن فرق المتفجرات التي تم استدعاؤها إلى مكان الحادث لم تجد أي مؤشر على أن الانفجار ناجم عن قنبلة مزروعة في السيارة.

وتحقق الشرطة الآن في خيارات أخرى، بما في ذلك احتمال إلقاء قنبلة يدوية أو زجاجة حارقة على السيارة، مما أدى إلى اشتعال النار بها وانفجارها.

وعملت قوات الشرطة على إجلاء الأشخاص المحاصرين في متجرين اشتعلت فيهما النيران نتيجة الانفجار.