المغرب يسجل أول إصابة بـ"جدري القردة"

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت المغرب، اليوم الخميس، أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "جدري القردة" وأفادت وزارة الصحة المغربية، أنه "تم اكتشاف الإصابة ضمن البروتوكول الصحي المعتمد في المملكة منذ بدء هذا الإنذار الصحي العالمي، إذ خضع المصاب للرعاية الصحية اللازمة في أحد المراكز الطبية المتخصصة بمدينة مراكش، وهو في حالة صحية مستقرة لا تستدعي القلق".

وتابع البيان: أن "المصاب يتلقى الرعاية الطبية المناسبة، وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، ويخضع للمراقبة الطبية الدقيقة لضمان استقرار حالته، كما أنه تم تفعيل إجراءات العزل الصحي والمتابعة الطبية اللازمة وفقا للمعايير الصحية الوطنية والدولية"، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.

نتائج التحاليل المخبرية للإصابة المؤكدة

وأردف بيان وزارة الصحة المغربية، أنه "بعد التوصل بنتائج التحاليل المخبرية للإصابة المؤكدة، باشر المركزان الوطني والجهوي لعمليات طوارئ الصحة العامة، بالإضافة إلى فرق الاستجابة السريعة، التحريات الوبائية المعتمدة، من أجل حصر لائحة جميع المخالطين للمصاب، بغرض مراقبتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية"، وتابع أنه "لم تظهر على المخالطين أية أعراض، حتى الآن".

ودعت وزارة الصحة المغربية في بيانها، المواطنين إلى "الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة وتجنب نشر الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة، مع الالتزام بالتدابير الوقائية الموصى بها؛ مثل غسل اليدين بانتظام، وتجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين".