إقليم أرض الصومال تقرر إغلاق المكتبة المصرية وتمهل موظفيها 72 ساعة لمغادرة

ياسر رشاد - القاهرة - قررت سلطات إقليم أرض الصومال الانفصالي، إغلاق "المكتبة الثقافية المصرية" في هرجيسا، وتمهل موظفيها 72 ساعة لمغادرة الإقليم، بالتزامن مع انتهاء المفاوضات مع إثيوبيا بشأن توقيع اتفاقية للتعاون.

أعلنت إدارة إقليم "أرض الصومال" الانفصالي انتهاء المفاوضات مع إثيوبيا بشأن توقيع اتفاقية للتعاون.

وقال وزير خارجية الإقليم الانفصالي، عيسى كايد محمود، إن "المفاوضات بشأن مذكرة التفاهم الموقعة مع إثيوبيا انتهت، وسيتم التوقيع على الاتفاقية الرسمية قريباً".

مذكرة تفاهم مطلع العام الجاري

ووقعت إثيوبيا مع أرض الصومال مذكرة تفاهم مطلع العام الجاري، تحصل بموجبها أديس أبابا على قطعة أرض لإنشاء قاعدة بحرية وميناء على البحر الأحمر، في مقابل الاعتراف بأرض الصومال جمهورية مستقلة عن الصومال.

وأغضبت هذه الخطوة الصومال، الذي أكد عزمه الدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه، وأكد أن الاتفاق يشكّل انتهاكاً فاضحاً لسيادته. وقال، في بيان، إن "أرض الصومال جزء من الصومال بموجب الدستور الصومالي، وبالتالي يَعُدّ الصومال هذا الإجراء انتهاكاً فاضحاً لسيادته ووحدته".

وكان الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، زار القاهرة مرتين خلال الأشهر الأخيرة، كما وقّع في شهر آب/أغسطس الماضي مع مصر اتفاقية تعاون عسكري مشترك، لتبدأ القاهرة بموجبه نقل معدات عسكرية وقوات تقدر بنحو 10 آلاف جندي ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ الأمن في الصومال.

إغلاق "المكتبة المصرية" وطلب مغادرة موظفيها

وفي سياق متصل، أعلنت حكومة إقليم "أرض الصومال" أنها قررت إغلاق "المكتبة الثقافية المصرية" في عاصمة الإقليم هرجيسا، "بصورة نهائية"، مرجعةً ذلك إلى ما وصفته بـ"مخاوف أمنية خطرة".

وفي السياق ذاته، أكّد الوزير كايد محمود أنّه "تمّ إمهال الموظفين في المكتبة 72 ساعة لمغادرة" الإقليم.

يُذكر أنّ "مكتبة الثقافة الإسلامية" في هرجيسا، عاصمة إقليم "أرض الصومال"، هي مكتبة ثقافية مصرية كانت أول مكتبة عامة في الإقليم، بنتها الحكومة المصرية في ستينيات القرن الماضي، وتتبع وزارة التعليم العالي المصرية.