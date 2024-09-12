روسيا تنشر بيانا بشأن المعارك في كورسك

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت روسيا، اليوم الخميس أن جيشها استعاد 10 قرى من القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الحدودية الروسية حيث شنت أوكرانيا الشهر الماضي هجوما واسعا.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان نشر على منصة "تلغرام"، إن "وحدات من جنود فرقة الشمال حررت 10 قرى في غضون يومين".

في السياق ذاته، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أن روسيا تشن هجوما مضادا ضد قوات بلاده في منطقة كورسك الروسية، بعد أكثر من شهر على إطلاق كييف هجومها على المنطقة.

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحافي في العاصمة كييف، إن "الروس أطلقوا هجوما مضادا وهو ما يتوافق مع خطتنا الأوكرانية".