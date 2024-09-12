الفيضانات تحاصر الآلاف في تايلاند

ابوظبي - سيف اليزيد - نشرت تايلاند قوات عسكرية خاصة في إقليم شيانج راي بشمال البلاد اليوم الخميس بعد أن تسببت فيضانات في تقطع السبل بآلاف الأشخاص.

ولا تزال السلطات تحاول الوصول إليهم بقوارب وطائرات هليكوبتر.

ولقي 33 شخصاً على الأقل حتفهم في أنحاء تايلاند منذ منتصف أغسطس بسبب سلسلة من الحوادث المرتبطة بالأمطار بما في ذلك الانهيارات الأرضية.

وقتل تسعة أشخاص خلال الأسبوع الجاري في إقليمين بالشمال جراء الأحوال الجوية السيئة الناجمة عن الإعصار ياجي، وفقاً للحكومة.

وأودى الإعصار ياجي، أقوى عاصفة تضرب آسيا هذا العام، بحياة 197 شخصاً على الأقل في فيتنام حيث وصل إلى اليابسة يوم السبت وغمر مناطق من العاصمة هانوي.

وقالت البحرية التايلاندية إنها نشرت تسعة قوارب لتوزيع أكثر من ألف حزمة مساعدات في شيانج راي.