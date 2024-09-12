حزب الله يستهدف 3 مواقع في الأراضي المحتلة بالصواريخ

ياسر رشاد - القاهرة - استهدف حزب الله موقع العباد و موقعي زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة والرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.
وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:38 من بعد ظهر يوم الخميس 12-09-2024، موقع العباد بالأسلحة المناسبة واصابوه إصابة مباشرة.
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من بعد ظهر يوم الخميس 12-09-2024، موقعي زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة والرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوهما إصابة مباشرة.