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كامالا هاريس عبر أكس: سأكون رئيسة للأمريكيين

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ياسر رشاد - القاهرة - قالت الديمقراطية كامالا هاريس المرشحة لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية قبل قليل ، إنها "ستكون رئيس للأمريكيين"، عبر حسابها على منصة أكس.

ورغم المنشور الذي لم يتعد ثوانٍ حصل على إعجاب عدد كبير من متابعيها، وذلك بعد يوم واحد من مناظرتها مع منافسها مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، والتي أحرزت فيها تقدم كبير عليه.

 

 

وانتهت المناظرة التي انتظرها العالم باهتمام، بين مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، ومرشحة الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، وتباينت الآراء حول أداء المرشحين، لكن عدة صحف رأت أن أداء نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كان أفضل بكثير من أداء الرئيس السابق.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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