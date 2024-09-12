تركيا تحقق في مقتل الناشطة إيجي وتطالب بإصدار أوامر اعتقال دولية

ياسر رشاد - القاهرة - قالت الحكومة التركية، اليوم الخميس، إنها فتحت تحقيقًا في مقتل الناشطة التركية الأميركية، التي أصيبت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الضفة الغربية المحتلة، معلنة أنها ستطلب إصدار أوامر اعتقال دولية بحق قاتليها.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن جثمان الناشطة، أيسنور إزجي إيجي (عائشة نور إزغي إيغي)، البالغة من العمر 26 عامًا، سيصل إلى تركيا الجمعة، ومن المتوقع أن تُدفن في مدينة ديديم غربي البلاد، على ساحل بحر إيجة.

وأكدت الخارجية أنّ الناشطة التركية الأميركية، "استُهدفت عمدًا، وقُتِلت من جنود إسرائيليين خلال مظاهرة سلمية تضامنًا مع الفلسطينيين"، مُشدّدةً في تصريحاتها على أنّها ستبذل "كل جهد ممكن لضمان عدم مرور هذه الجريمة دون عقاب".

مقتل الناشطة إيجي:

وكانت "إسرائيل" أعلنت مسؤوليتها عن مقتل الناشطة إيجي، أثناء مشاركتها في احتجاج ضد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

يُذكر أنّ الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، شدّد الإثنين، على أنّ أنقرة ستقوم بكلّ الخطوات القانونية لمحاسبة "إسرائيل" على قتل الناشطة التركية، في الضفة الغربية، وستُقدّم دعوى في محكمة العدل الدولية.

ومن جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، للميادين، في وقتٍ سابق إنّ الإدارة الأميركية "علمت بالموت المأسَوي للمواطنة الأميركية إيسينور إزجي إيجي، جنوبي نابلس في الضفة الغربية"، زاعماً أنّ إدارته ستقوم بـ"جمع مزيد من المعلومات، بصورة عاجلةـ بشأن ظروف وفاتها، وسيكون لدينا المزيد لنقوله عند توافر المعلومات".